EUA anunciam captura de terroristas da Al-Qaeda em Bagdá O Exército americano anunciou nesta quinta-feira a prisão de dois terroristas, supostamente ligados à Al-Qaeda, numa operação no norte de Bagdá. No sul da capital iraquiana um soldado americano morreu após um combate com insurgentes. Segundo um comunicado do comando militar americano, os terroristas foram capturados na terça-feira numa operação realizada por unidades do Exército iraquiano, com apoio de helicópteros militares, no bairro de al-Tarmiya al-Zirayia. Os detidos são acusados de vários seqüestros e do assassinato de civis iraquianos, além de ligações com a Al-Qaeda, acrescenta a nota. O Exército americano informou também que um soldado morreu devido aos ferimentos causados por tiros de insurgentes iraquianos no sul de Bagdá. Segundo a nota, vários insurgentes armados atacaram um comboio militar americano e mataram um de seus homens. A identidade do soldado morto será anunciada depois que seus parentes forem informados. Desde que março de 2003, quando começou a invasão do Iraque por tropas multinacionais lideradas pelos EUA, 2.700 soldados americanos morreram.