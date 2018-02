EUA anunciam morte de 25 militantes de Sadr em Bagdá Forças dos Estados Unidos mataram 25 militantes nos últimos dois dias na favela de Sadr City em Bagdá, reduto do clérigo xiita Moqtada al-Sadr, disse o Exército norte-americano nesta sexta-feira. Os soldados foram mortos em diversos conflitos na quinta e na sexta-feira, disse o Exército em uma série de comunicados. Ataques aéreos e tanques foram usados para atacar homens de milícias que tentavam lançar bombas a partir do bairro ou atirar contra tropas dos Estados Unidos em patrulha. Hospitais de Sadr City informaram que receberam quatro corpos e 51 pessoas feridas até a manhã de sexta-feira, mas não forneceram mais números depois disso. Entre os feridos estavam crianças. Em uma operação, forças especiais norte-americanas mataram 11 combatentes do grupos especiais -- termo usado pelos militares para os grupos armados xiitas que teriam recebido armas e treinamento do Irã -- depois que eles atacaram uma patrulha conjunta de soldados iraquianos e norte-americanos. Desde que o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, ordenou uma repressão às milícias no fim de março Bagdá sofreu com mais conflitos. Centenas de pessoas foram mortas nos conflitos, o que mostra que não há sinais de tranquilidade. Funcionários de auxílio e assistência alertaram para o crescimento de uma crise humanitária em Sadr City, onde vivem 2 milhões de pessoas. Maliki, xiita, disse que a repressão quer desarmar milícias mas os seguidores de Sadr vêem como uma tentativa do governo apoiado pelos Estados Unidos de enfraquecer o movimento de massa do clérigo antes das eleições nacionais de outubro. (Reportagem de Tim Cocks)