EUA anunciam morte de número 2 da Al-Qaeda no Iraque As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que o número 2 da Al-Qaeda no Iraque foi morto, em uma operação em Mossul, norte do país. Os militares identificaram o militante como o marroquino Abu Qaswarah, também chamado de Abu Sara. O comunicado dos EUA sustenta que Qaswarah tornou-se o principal líder da Al-Qaeda no norte do Iraque em junho de 2007. Ele manteria vínculos com altos comandos da rede terrorista no Afeganistão e no Paquistão, afirma o texto. "Ele era o segundo no comando da Al-Qaeda no Iraque", diz o comunicado. Qaswarah só ficaria abaixo de Abu Ayyub al-Masri, também conhecido como Abu Hamza al-Muhajir, na hierarquia do grupo no país.