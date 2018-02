EUA anunciam novas sanções contra Síria

Segundo comunicado divulgado pelo Tesouro, foram punidas 29 altas autoridades sírias, além de cinco companhias ligadas aos programas de armas não convencionais e outra empresa controlada por "um amigo corrupto" de Assad. O regime sírio tem entrando repetidamente em conflito com as forças de oposição durante o levante popular no país, que já dura 17 meses. Segundo ativistas, 17 mil pessoas já foram mortas.

"As ações anunciadas hoje refletem o inabalável compromisso dos Estados Unidos de pressionar o regime Assad para encerrar a carnificina e deixar o poder", afirmou no comunicado o Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, David Cohen. As informações são da Dow Jones.