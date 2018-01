EUA anunciam pacote de US$ 1,83 bilhão em venda de armas para Taiwan WASHINGTON - O governo do presidente Barack Obama anunciou nesta quarta-feira um pacote de US$ 1,83 bilhão em vendas de armas para Taiwan, o primeiro em quatro anos dos Estados Unidos para a ilha. A China considera Taiwan parte de seu território e já disse que a esperada venda deveria ser cancelada para impedir que isso prejudicasse as relações ao longo do Estreito de Taiwan e entre Pequim e Washington.