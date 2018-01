EUA anunciam prisão de lugar-tenente de al-Zarqawi Soldados americanos prenderam Fadil Hussein al-Kurdi, considerado lugar-tenente do chefe terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, responsável por vários atentados a bomba em todo o Iraque, com centenas de mortos, informou hoje um porta-voz militar dos EUA. Al-Kurdi, de 26 anos, Ridha, era um elo entre Al-Zarqawi e a Al-Qaeda, de Osama bin Laden. Ainda hoje, oficiais americanos informaram que helicópteros dos EUA mataram 25 rebeldes de um grupo de cerca de 50 que atacaram um posto militar em Mossul. Um soldado americano morreu e 14 ficaram feridos no ataque altamente coordenado. A rede de tevê árabe Al-Jazira noticiou hoje que todos os 700 funcionários da comissão eleitoral em Mossul renunciaram por terem sido ameaçados e que a principal agremiação política sunita, o Partido Islâmico Iraquiano, retirou-se das eleições de 30 de janeiro. Se confirmadas, as notícias seriam um severo golpe nos planos de Washington de estabilizar o Iraque com as eleições para uma Assembléia Nacional. Também hoje, homens armados seqüestraram em Bagdá o presidente da Câmara de Comércio do Iraque, Abboud al-Tufaili.