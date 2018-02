EUA anunciam retomada voos para retirar feridos do Haiti Os Estados Unidos retomaram os voos para retirar haitianos gravemente feridos no terremoto ocorrido no último dia 12 e levá-los para hospitais em território norte-americano, informou a Casa Branca. "Os voos estão em andamento para serem retomados nas próximas 12 horas", disse ontem um porta-voz da Casa Branca, em comunicado. "Nós estamos trabalhando com o governo haitiano e a comunidade internacional para atender essa urgente necessidade e salvar vidas."