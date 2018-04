EUA anunciam sanções a autoridades de Rússia e Ucrânia A Casa Branca anunciou que o presidente dos EUA, Barack Obama, emitiu uma ordem com sanções contra autoridades da Rússia e da Crimeia que estiveram envolvidos na escalada das tensões na Ucrânia. Segundo o governo norte-americano, as medidas punitivas são destinadas a "impor custos a indivíduos que têm influência no governo russo e àqueles responsáveis pela deterioração da situação na Ucrânia".