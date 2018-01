EUA anunciam "urgência renovada " para prender Bin Laden O tempo de Osama bin Laden está acabando, disseram militares americanos, enquanto forças dos EUA e do Paquistão preparavam operações contra militantes do Taleban e da Al-Qaeda ao longo da fronteira afegã. A declaração reflete um aumento da confiança de que o líder da Al-Qaeda e outras importantes figuras serão capturadas ou eliminadas em breve. Os militares americanos no Afeganistão disseram que há uma "renovada urgência" de prender a liderança do terrorismo. "Se soubéssemos onde Bin Laden está, já o teríamos capturado", disse o tenente Matt Beevers em Cabul, referindo-se aos recentes rumores de que o homem mais procurado do mundo estaria encurralado em uma área montanhosa do Paquistão. A rede de TV americana ABC informa que Bin Laden e seu número 2, Ayman al-Zawahiri, fugiram do Paquistão e voltaram para o Afeganistão, citando fontes no serviço secreto dos EUA. Um jornal paquistanês publicou hoje que o filho de Zawahiri, Jalid, foi preso na terça-feira. Em duas gravações de áudio divulgadas na terça-feira pelas tevês Al-Arabiya e Al-Jazira, Zawahiri ameaçou os EUA com novos atentados.