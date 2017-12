EUA anunciam US$ 62 milhões para refugiados do Sudão Os Estados Unidos forneceram quase US$ 62 milhões em ajuda a cerca de 185.000 refugiados que fugiram do Sudão para o Chade, a fim de escapar dos ataques da milícia árabe dos janjaweed, informa o Departamento de Estado, afirmando que os refugiados encontram-se em situação desesperadora e pedindo que outros países também venham a contribuir. Semana passada, Andrew Natsios, administrador da Agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional, informou que 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas na região sudanesa de Darfur e encontram-se em campos de refugiados, onde enfrentam secas e a aproximação de uma praga de gafanhotos.