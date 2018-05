EUA apóiam ação para resgatar reféns Os EUA não descartam o uso da força militar para libertar os 21 missionários sul-coreanos seqüestrados no dia 19 pelo Taleban no Afeganistão, disse ontem Richard Boucher, secretário-assistente de Estado. "Todas as pressões devem ser usadas sobre o Taleban para libertar esses reféns", disse, confirmando a cooperação entre os governos dos EUA, Afeganistão e Coréia do Sul no caso.