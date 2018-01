EUA apóiam resolução da OEA sobre a Venezuela Os Estados Unidos expressaram hoje seu forte apoio a uma resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a Venezuela, que rejeita qualquer tentativa de subverter o processo democrático no país sul-americano. O conselho permanente da OEA aprovou hoje a resolução, depois de um longo e demorado debate. A aprovação da resolução pelos 34 membros do organismo ocorreu no 16º dia de uma greve promovida pelos oponentes do presidente Hugo Chávez. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher, afirmou que a resolução apoia os esforços do secretário-geral da OEA, Cesar Gaviria, de facilitar um diálogo entre o governo e a oposição. A resolução conclama por uma "solução eleitoral politicamente viável, pacífica, democrática e constitucional para a crise na Venezuela, com toda a urgência exigida pela situação", afirmou Boucher.