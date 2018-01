EUA apoiaram retirada da ONU de Ruanda Os Estados Unidos tinham informações sobre o genocídio dos tutsis em Ruanda, em 1994, mas apesar disto, defenderam a retirada das forças das Nações Unidas deste país africano. A informação está em documentos desclassificados pelo Departamento de Estado norte-americano que vieram a público ontem. Cerca de 800 mil tutsis e hutus moderados foram assassinados em Ruanda durante uma campanha de quatro meses liderada pelos extremistas hutus aliados aos militantes ruandeses. A informação sobre a atuação dos Estados Unidos neste conflito pertence ao grupo Arquivos de Segurança Nacional, uma entidade privada que divulga as atividades de Washington, uma vez que os documentos confidenciais são desclassificados. Segundo os documentos, o então vice-secretário-assistente de Estado para os assuntos africanos, Prudence Bushnell, telefonou ao coronel Theoneste Begosora, um dos arquitetos do genocídio, em 28 de abril de 1994, para dizer-lhe que Washington sabia que o exército de Ruanda estava envolvido no massacre de tutsis. Begasora, que hoje aguarda um processo no tribunal das Nações Unidas que julga os crimes de Ruanda, respondeu à época que a matança estava sendo perpetrada pela população civil e não pelas forças armadas do governo hutu. Bushnell hoje é embaixador dos Estados Unidos na Guatemala. Os Estados Unidos, que naquela época mais do que nunca estudavam cuidadosamente suas intervenções na África depois da morte de vários de seus soldados na Somália, foram a favor da retirada da modesta força da ONU em Ruanda. O governo de Bill Clinton foi, a partir de então, repetidamente acusado de ter ajudado a promover a tragédia da qual estava totalmente a par. Os documentos desclassificados provam que Washington tentou evitar envolver-se a todo o custo: no Departamento de Estado, debatia-se como evitar que fosse incluída numa resolução da ONU a palavra genocídio, já que isso acarretava uma intervenção internacional para evitá-lo. Quatro anos depois do massacre em Ruanda, o então presidente Clinton reconheceu: "Não chamamos imediatamente a estes crimes por seu nome, genocídio". Embora pudesse fazê-lo, Washington descartou utilizar a tecnologia de seus aviões para interferir nas transmissões de rádio dos extremistas que convocavam todos a matar os tutsis. Também segundo os documentos, o então subsecretário de Defesa norte-americano, Frank Wisner, escreveu ao conselheiro de segurança nacional, Sandy Berger, que usar aviões para destruir as transmissões era um "mecanismo ineficaz e muito caro que não serve para atingir os objetivos".