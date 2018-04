EUA apreendem heroína na fronteira com México Cinquenta e sete quilos de heroína foram encontrados hoje no interior de um ônibus que tentava cruzar do México para os Estados Unidos. A droga é avaliada em US$ 13 milhões. A heroína estava escondida na capota e no teto do veículo e foi apreendida por funcionários do serviço de proteção de fronteira e da aduana no cruzamento de Laredo.