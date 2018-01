EUA apreendem US$ 11 milhões em haxixe no Golfo Pérsico A Marinha americana apreendeu outra embarcação carregada de drogas na região do Golfo Pérsico depois de interrogar contrabandistas com supostas ligações com a rede Al-Qaeda, informam os militares. O barco, capturado no dia 1º de janeiro, foi a quarta embarcação carregada de drogas interceptada pelos americanos na área nos últimos quinze dias. O Pentágono diz acreditar que todos os quatro barcos, que carregavam haxixe, heroína e metanfetaminas, eram parte de um esquema de contrabando de drogas que financia as atividades terroristas da organização de Osama bin Laden. Uma busca realizada no barco revelou cerca de 1.400 kg de haxixe, com valor estimado em US$ 11 milhões, segundo declaração da 5ª Frota Naval, baseada no Bahrein.