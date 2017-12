EUA apresentam à ONU nova proposta sobre o Iraque Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha apresentaram uma nova proposta de resolução das Nações Unidas sobre a transição de poder no Iraque. A nova versão do texto promete uma ?coordenação íntima? entre as forças internacionais que permanecerem no país árabe e o governo provisório que será empossado em 30 de junho, mas não concede aos iraquianos o poder de veto sobre ações militares em seu território. A versão - a quarta em duas semanas - foi enviada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os EUA querem ver o texto votado nesta terça-feira, inforam um diuplomata ligado ao Conselho. França e Alemanha querem que o governo iraquiano possa vetar operações militares de grande monta. Mas o texto apresentado reitera que as tropas estrangeiras ?terão a autoridade de tomar quaisquer medidas necessárias para contribuir com a manutenção da segurança e da estabilidade no Iraque?. A resolução acrescenta que a força operará sob os acertos descritos nas cartas firmadas pelo novo primeiro-ministro iraquiano, Iyad Allawi, e pelos EUA. As cartas, que definem a transferência de soberania e delineiam uma parceria militar, foram anexadas à resolução. A nova resolução saúda o compromisso do governo provisório em ?trabalhar rumo a um Iraque federativo, democra?tico, pluralista e unificado, em que haja respeito integral aos direitos humanso e políticos?. A referência a direitos humanos foi incluída a pedido do Chile. O texto reafirma o direito dos iraquianos a ?determinar livremente seu futuro político e a exercer total autoridade e controle sobre as reservas naturais e financeiras? da nação.