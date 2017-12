EUA apresentam nova proposta sobre o Iraque na ONU O embaixador dos EUA na ONU, John Negroponte, assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas distribuindo aos outros quatro países com direito de veto a versão revisada da proposta de resolução que dá autorização para que outros países enviem tropas e dinheiro a fim de ajudar na estabilização do Iraque. Negroponte também se reuniu com representantes de países sem poder de veto para defender a resolução. Negroponte disse que gostaria de ver a resolução aprovada antes da reunião de doadores de recursos para o Iraque, marcada para 24 de outubro em Madri. Depois de receberem suas cópias da proposta, os embaixadores dos países com direito de veto partiram, sem fazer comentários. O núcleo permanente do Conselho de Segurança - EUA, China, Rússia, Grã-Bretanha e França - ficou dividido quanto à guerra contra Saddam Hussein, e ainda há divergências sobre o futuro do Iraque. Espera-se que a nova resolução aumente os poderes da ONU no Iraque, disse um representante do governo Bush.