EUA apresentam resolução à ONU sobre o Iraque Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU votarão amanhã um projeto de resolução sobre o Iraque, apresentado pelos EUA com a intenção de obter maior apoio internacional para as forças de ocupação, disseram diplomatas na sede da entidade, em Nova York. O texto dará as boas-vindas ao Conselho de Governo iraquiano - órgão interino formado por representantes das etnias, religiões e grupos políticos locais, nomeados pelos EUA - e autorizará a formação de uma missão da ONU no país. O projeto inicial previa o endosso do Conselho de Governo, mas essa proposta não foi bem recebida. O embaixador americano nas Nações Unidas, John Negroponte, concordou em manter apenas uma frase de saudação ao novo órgão e pediu a realização de uma votação amanhã, depois de uma reunião para consultas, a portas fechadas. O Conselho de Governo tem o poder de nomear diplomatas para missões no exterior, adotar políticas para a administração do país e aprovar orçamentos, mas o chefe da administração civil dos EUA no Iraque, Paul Bremer, pode vetar suas decisões.