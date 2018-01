EUA aprovam implante de lentes para miopia As primeiras lentes implantáveis para miopia foram aprovadas pela FDA, órgão do governo americano que supervisiona os lançamentos de remédios e alimentos. As novas lentes podem ser implantadas cirurgicamente no olho, e ajudam a melhorar o foco das imagens. O implante de lente foi desenvolvido como uma alternativa aos óculos, lentes de contato ou cirurgia com raios laser, para pessoas que têm dificuldade em enxergar objetos distantes. Essa técnica já é usada na Europa. Segundo o fabricante, o implante é especialmente útil para casos de alto grau de miopia. De acordo com Robert K. Maloney, professor de oftalmologia da Universidade da Califórnia-Los Angeles, a lente implantável é 50% mais precisa que a cirurgia com laser, e produz uma qualidade de visão maior. Maloney realizou implantes experimentais em cerca de 100 pacientes desde 1997. Mas a FDA alerta que o implante pode não eliminar a necessidade de óculos para dirigir à noite ou trabalhar em ambientes com pouca luminosidade.