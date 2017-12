EUA aprovam pedido por eleições palestinas antecipadas A Casa Branca disse neste sábado que espera que o pedido de eleições antecipadas feito pelo presidente palestino Mahmoud Abbas ajude a diminuir a violência e abra caminho para a volta do processo de paz. "Embora as eleições sejam uma questão interna, esperamos que elas ajudem a colocar um fim à violência e que contribuam para a formação de uma Autoridade Palestina comprometida com os princípios do Quarteto (conjunto formado pelos EUA, União Européia, Organização das Nações Unidas (ONU) e Rússia envolvido no processo de paz do Oriente Médio)", disse a porta-voz da Casa Branca Jeanie Mamo.