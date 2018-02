EUA aprovam primeira droga que ajuda a prevenir o HIV

A Administração de Drogas e Alimentos dos EUA (FDA, pela sigla em inglês) aprovou o remédio Truvada, da farmacêutica Gilead Sciences, como uma medida preventiva para pessoas que têm alto risco de contrair o HIV, como os que fazem sexo com parceiros infectados.

A Gilead Sciences Inc. vem comercializando o Truvada desde 2004 para tratamento de pessoas infectadas pelo vírus. Mas estudos da empresa mostraram que a droga pode impedir as pessoas de contrair o HIV quando usada como prevenção. Um estudo de três anos descobriu que doses diárias do medicamento podem cortar o risco de infecção em 42% em homens gays ou bissexuais, quando acompanhado do uso de camisinha e acompanhamento profissional. As informações são da Associated Press.