EUA aprovam US$ 4,6 bilhões contra possíveis ataques biológicos A Casa dos Representantes dos EUA, tentando pensar "da forma mais demoníaca possível", segundo um deputado, aprovou hoje um projeto de lei que determina a liberação, em até dois anos, de US$ 4,6 bilhões para preparar o país contra o bioterrorismo. "Nós tentamos pensar da forma mais demoníaca possível", disse o deputado Billy Tauzin, republicano da Louisiana, autor do projeto. "O que a pessoa mais demoníaca poderia imaginar para atacar nosso sistema de saúde e ou nosso sistema de abastecimento de água?", questionou o congressista. Os senadores deverão apreciar o projeto antes de saírem para uma semana de descanso na sexta-feira. Ambas as casas do Congresso devem aprovar a lei antes da assinatura presidencial. O projeto prevê a liberação de US$ 1,6 bilhão para que os Estados se preparem para um suposto ataque biológico. Ele também prevê verbas para os estoques de vacinas e melhoramentos nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e no sistema de abastecimento de água.