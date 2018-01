EUA aprovam visto para que Ahmadinejad se pronuncie à ONU Os Estados Unidos aprovaram um visto para que o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, possa falar no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre seu programa nuclear, disse o Departamento de Estado nesta segunda-feira, 19. "Recebemos os pedidos e os processamos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McComarck. Questionado se isso significa que o visto foi aprovado, ele disse: "Sim." Washington e Teerã não tem relações diplomáticas, mas os EUA, como país-sede da ONU, são obrigados a permitir que líderes estrangeiros se pronunciem ao conselho. O Irã diz que seu programa nuclear possui apenas propósitos pacíficos. Ahmadinejad já se reportou duas vezes a Assembléia Geral da ONU desde 2005, mas nunca ao Conselho de Segurança. Restrições da ONU O Irã disse que está preparado para pagar o preço por manter suas ambições nucleares. O novo pacote de medidas da ONU inclui aumentar o congelamento de recursos ligados ao programa nuclear iraniano e banir qualquer adição monetária ou empréstimo ao país. A medida dá ao Irã 60 dias para concordar com as exigências da ONU (para encerrar o programa nuclear) ou deverá encarar "futuras medidas apropriadas". Dezembro passado, o Conselho de Segurança votou de forma unânime para impor o primeiro conjunto de medidas restritivas contra o Irã, que se recusava a cessar o enriquecimento de urânio.