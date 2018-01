EUA: Armitage será sub-secretário de Estado O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, designou ontem Richard Armitage, um ex-alto dirigente do Pentágono, como o segundo homem na Secretaria de Estado dos EUA, comandada por Colin Powel. Armitage trabalhou no Pentágono durante as administrações dos ex-presidentes republicanos Ronald Reagan e George H. Bush, é veterano da guerra do Vietnã e um velho amigo do general Powell. O presidente dos EUA também designou Dov Zakheim como sub-secretário de Defesa. De acordo com fontes da Casa Branca, Powell pretende realizar uma reunião com seu colega russo, Igor Ivanov, para explicar as razões que levam os EUA a defender o projeto de ?Escudo Nuclear?, que tem enfrentado resistência do governo de Moscou e da China, e recebido com receio por várias potências européias.