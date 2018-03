EUA associam atentados à retórica de Chávez Os Estados Unidos condenaram os atentados em Caracas contra instalações diplomáticas da Espanha e Colômbia, e notaram que eles ocorreram depois da "retórica incendiária" com a qual o presidente Hugo Chávez criticou a comunidade internacional. "Este tipo de linguagem do presidente Chávez, a retórica de confronto, é injustificável, desnecessária e de nenhuma ajuda", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "A retórica incendiária do presidente Chávez não ajuda no avanço do diálogo, necessário para manter a paz na Venezuela". A sede da Embaixada da Espanha e um escritório consular da Colômbia sofreram danos com as explosões, ocorridas na madrugada de hoje na capital venezuelana. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. O Departamento de Estado disse que condena "energicamente" os ataques e qualquer forma de violência. "É importante notar que as explosões ocorreram depois de alguns agudos ataques verbais do presidente Chávez contra a comunidade internacional, assim como a indivíduos e instituições venezuelanas", afirmou o porta-voz Philip Reeker.