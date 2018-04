EUA assumem culpa por morte de civis Uma investigação militar divulgada ontem em Washington concluiu que as forças americanas foram responsáveis por três bombardeios aéreos que, segundo autoridades afegãs, provocaram a morte de 140 pessoas, no início de maio, no oeste do Afeganistão. Os militares admitiram oficialmente a morte de apenas 26 civis, mas reconheceram que o número de vítimas pode ser maior e talvez nunca seja conhecido. Segundo as conclusões apresentadas no documento, o bombardeio foi realizado com aviões supersônicos modelo B-1 e não seguiu estritamente as regras indicadas para esse tipo de operação militar.