EUA atacam aproximação entre Europa e Irã Estados Unidos, Europa e Irã. O abismo político que separa os Estados Unidos da Europa manifesta-se mais uma vez. Desta vez, a propósito do Irã. A convicção dos Estados Unidos é que, apesar da posição flexível que o Irã adotou durante a guerra do Afeganistão, ele continua a ser um dos "três Estados violentos" do mundo, ao lado da Coréia do Norte e do Iraque. Portanto, para Washington, o Irã permanece a capital da "demência islâmica" dos tempos do aiatolá Khomeiny. É preciso então, de acordo com Washington, abater esse país nocivo: os Estados Unidos vão começar erradicando o Iraque de Saddam Hussein. Em seguida, será a vez do Irã: essa é a "religião" do secretário da Defesa americano, Donald Rumsfeld. Outra visão A Europa tem uma outra visão. Sua filosofia é de que existem, no Irã, forças moderadas, desejosas de fazer amizade com a Europa, preocupadas com "direitos humanos". Essas forças são simbolizadas pelo atual presidente do Irã, Khatami, que infelizmente foi acuado e ficou mudo diante dos "ativistas" islâmicos, que continuam a deter uma boa parte das alavancas do Estado e da sociedade iraniana. O raciocínio da Comissão de Bruxelas é simples: para apoiar os moderados de Khatami, assinemos tratados de cooperação com o Irã em todas as esferas (comércio, política, luta contra o terrorismo). É a melhor maneira de lançar aquele país no círculo "virtuoso" das democracias ocidentais. Segundo os europeus, a estratégia do "grande porrete" americano não teria outro efeito exceto o de relançar o Irã em suas antigas loucuras - obscurantismo, fanatismo e terrorismo. ?Ingenuidade? Essa análise parece absurda para os americanos. Consideram-na um novo exemplo da "ingenuidade" das diplomacias européias que, há vinte ou quarenta anos, demonstram compaixão e amizade por Estados maléficos, desleais e sempre prontos para "morder as mãos que os acariciam ou os auxiliam". Discordâncias como essas entre a Europa e os Estados Unidos não são raras. Comumente são expressas por pequenas frases pérfidas, mas bem-educadas, trocadas entre as duas margens do Atlântico. Mas, este ano e a propósito do Irã, esqueceu-se a cortesia. ?Beijar a bunda? Richard Perle, que é um dos principais conselheiros do secretário da Defesa Donald Rumsfeld, fez uma grosseria. Relembrando que o comissário europeu das Relações Exteriores, Patten, tem planos de ir ao Irã para estabelecer um diálogo pacífico entre Teerã e Bruxelas, Perle declarou com veemência ao jornal britânico The Sun: "Os europeus querem ir a Teerã para beijar a bunda dos mulás iranianos", disse Perle. Perle não esconde que desaprova a "diplomacia da bunda". Acrescenta ainda que a viagem planejada por Patten a Teerã "comprova que o barômetro moral dos europeus segue a mesma curva que o euro, a da baixa".