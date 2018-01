EUA atacam casa em Faluja e matam pelo menos 10 As forças norte-americanas lançaram duas toneladas de bombas sobre um suposto esconderijo de militantes em Faluja, deixando pelo menos 10 mortos. No local onde estava construída a casa restou uma cratera de nove metros de profundidade cheia de escombros. Foi o quinto ataque por via aérea na região nas últimas duas semanas. Na área estão vários refugiados do dirigente terrorista Abu Musab Zarqawi. O primeiro-ministro iraquiano Ayad Allawi divulgou uma nota sem precedentes em que indica que seu governo transmitiu informações de espionagem para que os EUA realizassem o ataque. O ataque aéreo ocorreu horas depois do anúncio de novas regras de segurança. O governo interino está tentando encontrar a melhor forma de lidar com os rebeldes.