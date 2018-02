EUA atacam casamento no Afeganistão Helicópteros e aviões militares dos EUA lançaram foguetes e bombas contra uma casa no Afeganistão onde se realizava um casamento, deixando dezenas de mortos e feridos. O ataque aconteceu na aldeia de Kakarak, na Província afegã de Uruzgan, onde as tropas dos EUA e seus aliados estão fazendo buscas para capturar combatentes do Taleban e da Al-Qaeda. Abdul Qayyum, um dos sobreviventes da ação militar norte-americana, disse a jornalistas no hospital Mir Wais, em Kandahar, que o ataque começou às 2h locais e durou duas horas; depois disso, tropas terrestres chegaram à área. "Os americanos vieram e me perguntaram quem havia disparado contra os helicópteros deles. Eu respondi que não sabia, e um dos soldados queria amarrar minhas mãos, mas alguém disse: ´Ele é um velho´, e por respeito, eles não o fizeram", disse o sobrevivente. Segundo funcionários do hospital, a maioria das vítimas do ataque eram mulheres e crianças. Em Washington, funcionários do Pentágono disseram que uma patrulha aérea informou ter sido atacada por armas antiaéreas; os aviões dispararam, e uma das bombas teria errado o alvo. Os primeiros informes sobre o número de vítimas do ataque variam de quatro (da CNN) a cerca de 250 (da MSNBC).