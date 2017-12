EUA atacam Faluja; rebeldes ameaçam indústria do petróleo Aviões americanos bombardearam partes de Faluja, visando a alvos rebeldes na cidade iraquiana que, espera-se, será atingida por uma dura ofensiva em breve. Ao mesmo tempo, a TV Al-Jazira exibiu um vídeo atribuído a um grupo armado que ameaça destruir instalações da indústria petrolífera e do governo do Iraque se os EUA realmente desencadearem uma invasão da cidade. Mais cedo, aviões americanos haviam atacado posições fortificadas a nordeste da cidade. Uma patrulha da Guarda Nacional iraquiana foi atingida por um carro-bomba em Iskandaryia. O ataque matou três pessoas e feriu 15. Na cidade de Dujail, um carro-bomba deixou três mortos e nove feridos depois de invadir o prédio da prefeitura. Também nesta terça-feira, a Al-Jazira exibiu um vídeo de três caminhoneiros jordanianos tomados como reféns por um grupo chamado Jaish al-Islam, ou Exército do Islã. Segundo a Al-Jazira, os homens pediram que seus compatriotas não aceitem trabalhar para as forças internacionais no Iraque.