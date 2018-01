EUA atacam grupo do terrorista Al-Zarqawi no Iraque Forças norte-americanas realizaram um ?ataque de precisão? na manhã desta sexta-feira, contra um grupo de dez a 12 rebeldes possivelmente ligados ao terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarkaui, em Faluja. De acordo com um comunicado do exército dos Estados Unidos, a ação foi conduzida de maneira conjunta ao governo do Iraque e teve por base informações repassadas por fontes de espionagem. Não houve mortes no ataque. Os soldados americanos lançaram um míssil sobre o jardim de uma casa no bairro de Jubail, na qual o suposto grupo estaria reunido. A construção foi deixada intacta, garantiu o exército. Acidentalmente, cinco civis, entre eles três crianças, ficaram feridos, disse o médico do Hospital de Faluja, Kamal Al-Ani. ?Dormíamos quando o míssil caiu em nossa casa. Não temos nada a ver com a resistência ou Al-Zarqawi. Isto foi um pretexto para que o governo norte-americano aterrorize a população de Faluja porque seus soldados são incapazes de enfrentar os rebeldes ?, disse o dono da residência, Saddam Jassim.