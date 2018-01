EUA atacam ônibus com escudos humanos, diz Iraque O ministro da Informação do Iraque, Mohamed Said Al Sahhaf, informou que um avião militar norte-americano atacou, ontem, um ônibus que transportava escudos humanos voluntários, entre eles cidadãos norte-americanos, deixando um número incerto de feridos. "Um avião militar norte-americano atacou um ônibus que circulava na estrada entre Bagdá e Amman e no qual viajavam passageiros civivis, incluindo norte-americanos, que atuam como escudos humanos no Iraque, disse Sahhaf. Segundo o ministo iraquiano, alguns passageiros ficaram feridos e foram hospitalizados em Rutba, cidade próxima à fronteira com a Jordânia. As informações são do site do jornal chileno El Mercúrio e da emissora de TV RTP. Veja o especial :