EUA atacam por terra e pelo ar região de Tora Bora Um avião americano B-52 realizou na madrugada deste domingo um forte bombardeio na região montanhosa de Tora Bora, leste do Afeganistão, onde estão escondidos as tropas do terrorista saudita Osama bin Laden. O avião lançou sete bombas de alta potência que atingiram o topo da montanha de Meelawa, em Tora Bora. Antes, violentos combates terrestres com morteiros e metralhadoras entre forças afegãs locais e membros da rede Al-Qaeda, de Bin Laden, foram ouvidos ao sul, perto da fronteira com o Paquistão. Os Estados Unidos intensificaram nos últimos dias a ofensiva contra a Al-Qaeda na região das Montanhas Brancas, em Tora Bora, onde provavelmente Osama bin Laden está escondido.