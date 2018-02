EUA atacam posições do Estado Islâmico na Síria O Exército dos Estados Unidos informou que aviões norte-americanos realizaram três ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico na Síria, perto de Kobani, durante a noite e à luz do dia nesta quarta-feira, destruindo um veículo armado, uma peça de artilharia e um tanque.