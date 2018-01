EUA atacam sul do Iraque e ferem 4 Caças bombardeiros norte-americanos e ingleses atacaram no domingo à noite postos antiaéreos no sul do Iraque, informou hoje o Comando Central das forças armadas dos EUA. O Iraque anunciou que os ataques deixaram quatro civis feridos, sem explicar a extensão dos ferimentos. Citando um porta-voz militar não-identificado, um funcionário da Iraqi News Agency disse que aviões norte-americanos e britânicos bombardearam "instalações civis e de serviços" na província de Muthana, a 270 km ao sul de Bagdá às 23h50 (hora local) de domingo). Segundo um porta-voz do Comando norte-americano, o ataque começou porque a bateria antiáerea representava uma ameaça para os aviões de reconhecimento americanos e britânicos que desde 1991 patrulham a zona de exclusão de vôo imposta para proteger as populações xiitas e sunitas. Ele disse que as naves que participaram da operação regressaram à base sem danos e que os resultados da operação ainda não foram determinados.