EUA atacarão Iraque mesmo sem nova resolução, diz embaixador Os Estados Unidos atacarão o Iraque mesmo se o Conselho de Segurança das Nações Unidas não adotar uma nova resolução, permitindo o uso da força militar, disse o embaixador norte-americano no Japão, Howard Baker, segundo informou a agência de notícias Kyodo. A declaração foi feita durante encontro de Baker com Tetsuzo Fuyushiba, secretário-geral do partido Komeito. Baker disse que, sem uma nova resolução, os Estados Unidos utilizarão a resolução 1441 para lançar ofensiva militar contra o Iraque. O embaixador acrescentou, no entanto, que Washigton fará o possível para buscar uma nova resolução para receber um aval oficial à guerra. Fuyushiba disse a Baker que a posição pacífica adotada pela França, Rússia e China beneficia o presidente do Iraque, Saddam Hussein. As informações são da Dow Jones.