EUA: atirador do templo sikh se matou, diz FBI O atirador que matou seis pessoas em um templo sikh nos Estados Unidos morreu de uma ferida auto infligida na cabeça, após ter levado tiros da polícia, anunciou nesta quarta-feira o FBI, polícia federal dos Estados Unidos. A agente especial do FBI que cuida do caso, Teresa Carlson, disse que os investigadores ainda não "definiram claramente um motivo" para a matança que aconteceu no domingo no templo sikh no Estado do Wisconsin.