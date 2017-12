EUA aumentam segurança na fronteira com México A intensificação de medidas de segurança após os eventos desta terça-feira de manhã causaram um enorme congestionamento na fronteira entre os Estados Unidos e México. As autoridades informaram que estão considerando a possibilidade de fechar toda a fronteira entre os dois países, que se estende por 3.300 km. Todos os principais pontos de cruzamento estavam abertos horas após os ataques, mas a alfândega e outros agentes correram para a fronteira, temendo possíveis novos ataques ao território norte-americano. "Basicamente, todos estão em alerta máximo", disse o porta voz do Serviço de Alfândega de San Diego, David Murphy. Outros agentes afirmaram que a decisão sobre o possível fechamento da fronteira estava em discussão em Washington. Falando de El Paso, no Texas, o agente Roberto Ontiveros disse: "Estamos esperando uma palavra de nossos superiores sobre o que fazer. Estamos em segurança máxima." Na Cidade Juarez, do outro lado da fronteira a partir de El Paso, o tráfego na direção nos Es tados Unidos enfrenta uma espera de cerca de uma hora e meia, já que os agentes estão impondo medidas de checagem mais duras. A intensificação da segurança, com apenas um carro sendo permitido em cada pista por vez, provocou um gigantesco congestionamento no mais movimentado ponto de fronteira, Tijuana. O presidente do México, Vicente Fox, expressou "solidariedade e profundas condolências" aos Estados Unidos e informou que a missão diplomática nos EUA tinha cancelado a celebração do dia da independência mexicana nos próximos dias 15 e 16. Fox disse ainda que seu governo tentaria oferecer toda a assistência necessária aos milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Já que a maioria dos agentes norte-americanos se concentraram nos pontos estratégicos de fronteira, Efrain Maldonado, porta-voz do Departamento de Trânsito do México, disse que outros pontos secundários tinham sido fechados. Funcionários norte-americanos confirmaram apenas que a ponte Paso del Norte, em El Paso, foi fechada por pouco tempo porque os agentes suspeitavam de um caminhão.