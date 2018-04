EUA: autoridades investigam possíveis danos após tremor

O Serviço Geológico dos Estados Unidos revisou para baixo a magnitude do tremor, de 4,7 para 4,4. Também informou que o terremoto ocorreu às 6h25 no horário local (10h25 de Brasília), com epicentro 24 quilômetros a oeste/noroeste do centro cívico da cidade e teve profundidade de cerca de oito quilômetros.

O sistema de trem do condado de Los Angeles, que transporta cerca de 400 mil pessoas por dia, informou que podem ocorrer pequenos atrasos enquanto funcionários investigam possíveis estragos causados pelo tremor. Não foram relatadas fortes quedas de energia. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.