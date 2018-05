EUA avaliam danos provocados por série de tornados

A governadora da Carolina do Norte, Beverly Perdue, disse nesta manhã na emissora de televisão NBC que nunca tinha visto nada como a devastação provocada, afirmando que parecia que as residências haviam sido arrancadas como pequenas casas de papel. Equipes de busca ainda trabalhavam na parte leste do Estado e funcionários federais começaram a avaliar os danos, disse ela.

As tempestades tiveram início na quinta-feira em Oklahoma, onde duas pessoas morreram, antes de cruzarem os Estados do sul em torno do Golfo do México na sexta-feira e atingir a Carolina do Norte e a Virgínia no sábado.

Segundo as autoridades, sete pessoas morreram no Arkansas; sete no Alabama; seis na Virgínia e uma no Mississippi. A agência de emergências do Estado da Carolina do Norte disse ter relatos de 23 mortes em decorrência das tempestades de sábado, mas funcionários locais confirmaram 21 mortes para a AP.

Um tornado passou perto de uma usina nuclear na Virgínia, interrompendo o fornecimento de energia. A Dominion Virginia Power informou que fontes substitutas, incluindo geradores a óleo diesel, mantiveram a eletricidade que abastece as duas unidades da estação Surry. O tornado não atingiu as duas unidades nucleares, disse a empresa.

Autoridades da Carolina do Norte contaram mais de 130 pessoas feridas com gravidade, 65 casas destruídas e outras 600 que ficaram significativamente danificadas até a noite de ontem, segundo a porta-voz de segurança pública Julia Jarema. Autoridades acreditam que esses números vão aumentar, na medida em que a avaliação dos danos for concluída. As informações são da Associated Press.