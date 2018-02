EUA avançam com relação ao Oriente Médio, diz diplomata árabe O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Marwan Muasher, afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, está avançando com relação à diplomacia para o Oriente Médio. Durante uma conversa de meia-hora com três chanceleres árabes, o presidente norte-americano repetiu mais de cinco vezes que está comprometido com a criação de um Estado palestino dentro de três anos, disse Muasher. "O sólido compromisso de três anos é uma coisa nova", afirmou Muasher, um dos diplomatas árabes que na quinta-feira se reuniram com Bush na Casa Branca. Satisfeito com a reunião - sentimento compartilhado pelos outros dois chanceleres árabes que participaram do encontro -, Muasher também disse que Bush defendeu a paralisação das construções de assentamentos judaicos na Cisjordânia antes mesmo de os ministros tocarem no assunto. Bush afirmou que quer ver a expansão das colônias interrompida dentro de algumas semanas e que Israel recue os soldados às linhas anteriores a setembro de 2000, quando começou o atual conflito palestino-israelense. Bush é o primeiro presidente dos Estados Unidos a apoiar publicamente um Estado palestino. Porém, ele sugere a criação de um Estado provisório. Para Muasher, tal idéia é inaceitável e Bush fala agora em termos de um Estado permanente.