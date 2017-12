EUA: avião é desviado após bilhete com ameaças ser econtrado Um vôo comercial fazendo a rota entre a Filadélfia e Houston teve que ser desviado para um aeroporto do Tennessee nesta segunda-feira devido a um bilhete com ameaças encontrado a bordo. O avião pousou em aeroporto regional no leste do Tennessee por volta das 11h30 (horário local). O porta-voz da Administração de Segurança no Transporte (TSA), Amy von Walter, disse que um bilhete contendo ameaças foi encontrado a bordo. Membros do FBI, da TSA e das forças de segurança locais irão investigar o incidente. Cachorros treinados para localizar bombas foram vistos no local. Nenhum detalhe sobre o conteúdo do bilhete foi divulgado. O jato, da empresa brasileira Embraer, é operado pela Republic Airways, uma companhia que realiza pequenos vôos para a US Airways. Este foi o último de uma série de vôos desviados e atrasados nos Estados Unidos e Reino Unido, que incluiu sete incidentes de segurança em um único dia, na sexta-feira. Em nenhum dos casos, no entanto, foram encontrados sinais de terrorismo. Aeroportos e companhias aéreas do mundo inteiro entraram em alerta depois que um plano para explodir aviões em pleno vôo entre o Reino Unido e os Estados Unidos foi descoberto no último dia 10. Em um dos incidente de sexta-feira, uma banana de dinamite foi encontrada na bagagem de um estudante em Houston. O jovem foi indiciado por carregar explosivo dentro de uma aeronave. Segundo o pai do garoto, ele teria comprado a dinamite como souvenir após visitar uma mina de prata na América do Sul.