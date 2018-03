EUA avisam: vão considerar "muito antipático" veto francês O embaixador dos Estados Unidos na França, Howard H. Leach, afirmou que seu país considerará "muito antipático" se a França vetar a nova resoluçao apresentada pelos EUA, Grã-Bretanha e Espanha sobre o Iraque. "Os Estados Unidos e a França podem fazer várias coisas juntos", disse. "E espero que nós continuemos trabalhando em conjunto", declarou Leach, a uma entrevista à TV francesa. O embaixador, no entanto, não quis abordar quais seriam as conseqüências de um veto à resolução apresentada ontem à ONU. As informações são da Dow Jones. Leia também: EUA pressionam por apoio à guerra