EUA bloquearão contas bancárias de terroristas O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, informou que o EUA e os países aliados vão se movimentar rapidamente para bloquear e fechar contas bancárias que forem identificadas como de propriedade de grupos terroristas e de seus patrocinadores. Em depoimento sobre terrorismo, lavagem de dinheiro e a economia norte-americana no Comitê de Bancos do Senado, em Washington, O´Neill declarou que os EUA também pretendem confiscar quaisquer recursos encontrados nessas contas. "Pela primeira vez, nós vamos usar sistematicamente todas as informações disponíveis nos serviços de inteligência do nosso governo e em cooperação com o de outros governos ao redor do mundo para começar a fechar essas contas, pedindo a outros países que bloqueiem essas contas e confisquem os fundos, onde houver evidências para fazer isso rapidamente", declarou O´Neill. Essas medidas financeiras começarão a ser realizadas pelos EUA ao mesmo tempo em que o governo começa a estruturar uma ação militar na região do Golfo Pérsico em resposta aos ataques ao World Trade Center e ao Pentágono na semana passada, que podem ter matado cerca de 5 mil pessoas. As informações são da Dow Jones.