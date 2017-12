EUA bloqueiam fundos de organizações que financiam o Hamas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou hoje o bloqueio de contas e fundos de organizações que financiam o Hamas, grupo que definiu como "um dos grupos terroristas que provocou mais vítimas e que causou mais danos a Israel". O secretário da Justiça, John Ashcroft, disse que, com a decisão de hoje, a guerra contra o terrorismo vai além da rede Al-Qaeda, vinculada ao saudita Osama bin Laden, e atinge igualmente o Hamas. O grupo reivindicou a autoria dos atentados contra Israel no final de semana. Uma das organizações afetadas pela decisão, a Fundação da Terra Santa para Ajuda e Desenvolvimento - uma organização com sede em Richardson, Texas, que arrecadou US$ 13 milhões no ano passado - negou ser fachada do Hamas.