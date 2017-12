EUA bombardeiam Cabul A rede de televisão CNN acaba de veicular imagens de um susposto bombardeio americano em Cabul, capital do Afeganistão. Segundo a CNN as explosões são semelhantes aos mísseis que os EUA utilizaram em Belgrado. A artilharia anti-aérea de Cabul também começou a fazer disparos. As explosões ocorrem na seqüência de ataques terroristas em Nova York e Washington. Contudo, diversas autoridades norte-americanas haviam dito que acreditavam que Osama bin Laden - que mora no Afeganistão - estava envolvido nos ataques.