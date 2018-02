EUA bombardeiam Cabul e Mazar-e-Sharif Aviões americanos bombardearam posições do Taleban ao norte de Cabul na manhã desta quarta-feira (horário local). Testemunhas disseram que este foi um dos ataques mais intensos desde o início da ofensiva norte-americana e que pelo menos 11 bombas foram lançadas. Explosões também foram ouvidas nas cidades de Mazar-e-Sharif e Kandahar. Os ataques estão sendo executados em conjunto pelos Estados Unidos e pela Aliança do Norte, que se opõe ao regime do Taleban no Afeganistão. Ainda não há registro de vítimas. "Eles estão atingindo os quartéis do Taleban na área", disse Saeed Rafik, comandante da unidade da Aliança do Norte em Deh Meskin, que fica a cerca de 8 quilômetros de Cabul. Quatro bombas atingiram o vilarejo de Qari Muheb, onde está um quartel do Taleban. Outras duas bombas foram lançadas contra o vilarejo de Qalai Nasro. A Aliança do Norte está posicionada ao norte de Cabul e pede para os EUA aumentarem os ataques e quebrar as defesas da milícia islâmica. Com isso, a Aliança do Norte poderia avançar sobre Cabul. Leia o especial