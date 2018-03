EUA bombardeiam cavernas no Afeganistão Forças dos Estados Unidos bombardearam cavernas do sul do Afeganistão, onde supostos combatentes inimigos estariam refugiados após atirarem contra os soldados norte-americanos, informou o Exército dos EUA nesta quinta-feira. Tropas terrestres norte-americanas também detiveram três homens depois de eles terem tentado fugir do confronto na noite de quarta-feira, ao sul de Lejay, na província sulista de Helmand, informou o Exército por meio de um comunicado na Base Aérea de Bagram, nos arredores de Cabul. Um avião norte-americano B-52 despejou uma bomba de 900 kg e um AC-130 disparou dez rajadas de canhão de 105 mm contra as cavernas da região.