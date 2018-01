EUA bombardeiam cidade natal de Saddam Aviões da coalizão anglo-americana bombardeavam neste sábado Tikrit, ao norte de Bagdá, última cidade importante na qual as forças leais a Saddam Hussein ainda não foram derrotadas. As operações militares das forças invasoras se concentram na região, considerada o mais forte reduto do Partido Baath, de Saddam, e onde poderiam ter-se entrincheirado os dois únicos batalhões ainda intactos da Guarda Republicana Especial - unidade de elite encarregada da segurança pessoal do ditador. Mas, na véspera, aviões não-tripulados americanos não constataram movimentação de tropas na cidade, o que poderia indicar que Tikrit estaria indefesa. A ausência de movimentos também seria uma indicação de que os principais dirigentes do regime de Saddam não estão na cidade, como se estimava inicialmente. Em Doha, no Catar, no entanto, o porta-voz do Comando Central americano, general de brigada Vincent Brooks, dizia hoje que a queda de Tikrit não significará, necessariamente, o fim da guerra. "Se Tikrit cair, ocorrerá o que ocorreu em todas as outras cidades", disse Brooks. "Haverá o fim da presença e do controle do regime, mas há outros locais onde a presença armada desse regime segue ativa", disse. Veja o especial :