EUA bombardeiam cidade sunita e matam pelo menos 9 Pelo menos nove pessoas foram mortas em bombadeios realizados por aviões norte-americanso sobre a cidade sunita de Samarrah, no Iraque, nas primeiras horas deste sábado, informaram funcionários de hospitais locais. Segundo o funcionário do Hospital Geral de Jamarrah, Jamal al-Qailani, outros 40 iraquianos ficaram feridos. Os militares dos Estados Unidos afirmam que as várias bombas de 230 Kg foram lançadas sobre locais próximos à cidade, os quais reuniam ?inimigos conhecidos?. Samarrah fica a 95 Km ao norte de Bagdá. Segundo o exército dos EUA, cerca de 50 militantes rebeldes foram mortos na operação. Não houve baixas entre as forças de coalizão. Moradores da região disseram que os bombardeios destruíram duas casas distritos diferentes, mas seus ocupantes conseguiram deixá-las a tempo. Entre os suspeitas que motivaram o ataque americano, militares da 1ª Divisão de Infantaria acreditam que a cidade abrigava três traficantes de armas.